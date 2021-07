Euro 2020: la Danimarca batte 2-1 la Rep.Ceca e vola in finale dopo 29 anni

E’ la Danimarca la terza semifinalista degli Europei di calcio: la squadra scandinava ha superato a Baku per 2 a 1 la Repubblica Ceca. Le reti tutte le primo tempo. E’ dal 1992 che la squadra danese non approdava in semifinale, e peraltro in quella edizione in cui fu ripescata in sostituzione della Jugoslavia vinse addirittura – e a sorpresa – il trofeo.

La favola della Danimarca continua quindi, con la formazione biancorossa che accede al penultimo appuntamento dell’Europeo, dopo 29 anni dall’ultima volta. Allo Stadio Olimpico di Baku decidono le reti di Delaney e Dolberg, mentre l’ennesimo sigillo di Schick è questa volte inutile per i cechi. Il sogno della squadra di Kasper Hjulmand può quindi proseguire a occhi aperti.