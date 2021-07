Estate da vip: Aída Yéspica a Ravello

Ravello: Aída Yéspica tra gli ospiti del Belmond Hotel Caruso.

Continua l’estate dei Vip in Costiera amalfitana.

Questa volta, avvistata a Ravello è stata proprio la modella, showgirl e attrice venezuelana, Aída Yéspica , grazie ad alcuni scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, che la ritraggono affacciata ed immersa in totale relax, in una delle piscine da sogno del suddetto Hotel.

La nota showgirl, non ha bisogno di presentazioni.

Aìda, infatti, dopo aver partecipato a Miss Venezuela, si è trasferita a Milano a inizio anni 2000 per intraprendere l’attività di modella.

Nella stagione 2003-2004 ha esordito in TV nel programma comico di Rai 2 Bulldozer, e poco dopo è stata una dei naufraghi de L’isola dei famosi. È nota per i suoi calendari e i suoi servizi fotografici senza veli. Ha fatto parte anche della Compagnia del Bagaglino ed è stata un’inviata di Lucignolo. Ha un figlio, nato nel 2008.