Riceviamo e pubblichiamo

Con il Patrocinio del Comune di Napoli

Direzione Artistica

Mario Todaro

Il 4 Agosto 2021 alle ore 20

per Estate a Napoli 2021

nella rassegna ” il castello dei 5 sensi” sulla terrazza dei Cannoni del Castel dell’Ovo

Presenta “ tu vuo’ fa l’americano? ”

( Renato 1920/2020)

tributo in omaggio al grande Renato Caru sone in arte RENATO CAROSONE

Fermamente voluta da Mario Todaro ( foto), con la collaborazione del C. T. S. , inserita nel contesto di “Estate a Napoli 2021” con il Patrocinio del Comune di Napoli, l’atteso evento canoro, nel pieno rispetto delle norme sanitarie contro la diffusione del Covid 19, proverà a lanciare un nuovo segnale positivo per la salvaguardia del nostro grande patrimonio musicale. Presentata da Savio Morelli e dallo stesso Mario Todaro la kermesse , registra la presenza amichevole di Mario Conte, Massimiliano Cimino, Pino Silvestri, Mario Cavallini, Salvatore Minopoli, Gino Braucci, Franco Manna, Francesco Liuzzi, Tony del Canto, Antonio Di Castaldo, Imma Palumbo e la vincitrice morale di The Voice Senior l’ Artista Laura Grey. È prevista la partecipazione straordinaria dello Showman Ciro Giorgio. Per i napoletani e per i turisti del resto d’Italia, una serata dedicata a “ Renato Carosone ” per il Centenario della sua nascita. Il Todaro e i suoi Friends proporranno un esilerante viaggio di Gala’ dell’arte e della cultura per un sublime benefico momento di Rinascita dopo un periodo di tremenda angoscia a seguito della Pandemia in tutto il mondo. Alla presenza di Autorità , di noti Artisti e del pubblico presente, si renderà omaggio al grande americano di Napoli. Per tutti una nuova occasione per rivivere il mito della canzone napoletana e le emozioni dei grandi successi di Carosone e di tanti altri Artisti insieme all’orgoglio di una Napoli senza tempo.

Mario Todaro

