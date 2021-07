Emily Ratajkowski torna in costiera amalfitana e incanta tutti a Positano

Emily Ratajkowski fa ritorno in una delle sue tappe preferite per una vacanza tutta italiana: la costiera amalfitana. Il suo amore per Positano la trascina ogni anno nella città verticale, dove incanta tutti con le sue curve sinuose.

La modella mozzafiato ha condiviso sul profilo Instagram un paio di scatti che la inquadrano in primo piano e Positano sullo sfondo, come nel 2015, 2017 e anni successivi.

Emily e il mom shaming che dilaga sul web

Emily ha recentemente dovuto fare i conti con i famigerati leoni da tastiera e il mom shaming. Emrata, sposata con Sebastian Bear-McClard dal 2018, condanna la miriade di commenti che costantemente riceve su Instagram in cui viene definita una “cattiva madre” per i motivi più svariati: per come tiene in braccio il figlio Sylvester o su come/dove/perché allatta.