Elisabetta Gregoraci a Capri in compagnia dell’ex compagno Flavio Briatore

Flavio Briatore ha condiviso su Instagram una foto di un momento felice passato a Capri in compagnia della ex moglie Elisabetta Gregoraci, madre di suo figlio Nathan Falco. Uno scatto che li vede felici e sorridenti, con alle spalle il mare, dopo un bel pranzo. La didascalia di Briatore recita semplicemente “Lunchtime in Capri with Elisabetta Gregoraci”, ma tra gli oltre duemila commenti arrivati al post tanti sono di chi spera che quella foto nasconda qualcosa di più e lo dichiara apertamente.

“Siete proprio belli insieme… e vedo ancora amore fra tutti e due”, è uno dei primi commenti. “Fate sognare un’Italia intera, siete due splendidi genitori, il massimo che possa esistere felici di vedervi insieme”, scrive un altro.