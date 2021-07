Elezioni, Agerola Nostra: «Manca la democrazia». Ce ne parla Carlo Cafiero in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis.

“Ad Agerola si è offuscata da tempo la luce della democrazia: è il frutto di un meccanismo politico – amministrativo pericoloso e preoccupante, che va stanato per ridare libertà a tutti i cittadini”. Parte con il botto la campagna elettorale di Agerola Nostra, movimento civico che ha inaugurato una serie di incontri mirati alla stesura di linee programmatiche condivise con i cittadini, in vista delle elezioni del prossimo ottobre. A sferrare un duro attacco all’amministrazione Mascolo è stato Lello Di Capua, tra i promotori dell’iniziativa. “Noi abbiamo un’altra idea di paese rispetto a quanto visto negli ultimi anni – afferma – Il nostro obiettivo è quello di dare voce e parti diritti a tutti i cittadini.

Penso innanzitutto alla tutela degli allevatori e degli agricoltori, totalmente esclusi dall’agenda politica cittadina.

E anche per quanti riguarda il turismo, vanno creati attrattori che consentano di far rimanere ad Agerola le persone. Si pensa ad organizzare conferenze a Napoli, al Gambrinus (chiaro il riferimento alla presentazione del Festival sul Sentiero degli Dei), quando poi nel nostro paese manca una pista ciclabile, non c’è un parco avventura o percorsi attrezzati per il trekking”. Non mancano stoccate al sindaco Mascolo in merito all’inaugurazione di Colonia Montana e palazzetto dello sport, strutture che hanno trovato nuova linfa negli ultimi anni. “La verità – ha continuato Di Capua – è che c’è chi ha lavorato per il recupero di queste due strutture e chi invece ha tagliato i nastri. Va ricordato infatti che il restyling della Colonia Montana è partito grazie ad un finanziamento del’ex presidente della Regione Campania Stefano Caldoro, mentre per quanto riguarda il palazzetto dello sport di Campora non può essere dimenticato il lavoro effettuato dalle amministrazioni comunali precedenti”. Sempre restando alla Colonia Montana, Di Capua ha affermato che “la trasformazione in Università telematica non ha portato alcun beneficio al territorio agerolese”.

Ultima osservazione sulla sanità: “Siamo nel 2021 – ha concluso – e gli agerolesi per fare un’ecografia sono ancora costretti a recarsi a Castellammare”.