Elezioni a Piano di Sorrento: si ricompatta il gruppo di Iaccarino. Come scritto sul quotidiano Metropolis in un articolo dell’edizione odierna, il dado è ormai tratto. Il vicesindaco Pasquale D’Aniello sarà ancora una volta al fianco del primo cittadino uscente Vincenzo Iaccarino e sarà candidato nella lista civica della maggioranza uscente. L’alleanza elettorale dunque è destinata a proseguire anche per le Comunali 2021 che si preannunciano molto “tirate”.

Non è che vi fossero tanti dubbi sull’accoppiata D’Aniello-Iaccarino, ma soprattutto nel corso degli ultimi giorni c’è stata la conferma finale alla luce dell’avanzata delle altre coalizioni.

Vincenzo Iaccarino intende riconquistare la fascia tricolore e punta al mandato bis. Il sindaco di Piano di Sorrento, salvo clamorosi colpi di scena degli ultimi giorni, potrà contare su quasi tutti i big della maggioranza uscente. Oltre il vicesindaco D’Aniello, riconfermati in lista gli assessori Rossella Russo, Carmela Cilento e Marco d’Esposito.

Sarà presumibilmente una sfida a tre quella delle elezioni di Piano di Sorrento. Iaccarino sfiderà l’ex consigliere comunale Anna Iaccarino e l’ex assessore Salvatore Cappiello (sostenuto dagli ex sindaco Giovanni Ruggiero e Luigi Iaccarino).