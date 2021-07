E’ uscito oggi il video ufficiale de “La stagione dei pomodori”, il brano del rapper campano Amalinze(vincitore di Giffoni Rap Contest 2019) a cura di Alfonso Nappo, Davide Attianese e Raffaele Garofalo Esposito.

Il brano è prodotto da NATS KENT FEELINGS e vede la collaborazione di FranKamentea cui è affidato il ritornello.

Nel video c’è la narrazione di una giornata di mare tipo in costiera Amalfitana, viene ricreata, in età adulta, una delle esperienze adolescenziali estive comuni agli abitanti della valle dei Monti Lattari.

«Il brano rivolge uno sguardo romanticizzato alle estati della mia adolescenza, passate, come gran parte dei giovanissimi dell’Agro Nocerino-Sarnese, in fabbrica a sollevare casse di pomodori, senza tuttavia rinunciare ai bagni in costiera amalfitana», dichiara Amalinze, parlando de “La stagione dei pomodori”.

«Il racconto si concentra prevalentemente sul viaggio verso la meta balneare (quasi sempre Maiori), dalle corse per salire sul bus alle soste sul Valico di Chiunzi, dalle discese in sella ad un cinquantino alle sudate per cercare un posto in spiaggia libera, senza però dimenticare le rovesciate in acqua e le cene ad un metro dal mare.»

Il brano è estratto da “hàbitus”, il settimo lavoro discografico di Francesco Nacchia in arte Amalinze, pubblicato il 30 aprile 2021. Composto da 9 tracce, l’album ha come tema principale Pagani (SA), la città di nascita del rapper, descritta attraverso le sue esperienze nel tentativo di fornire una testimonianza della quotidianità di cui è nato e cresciuto.

