È ufficialmente aperto Borgo Santandrea, un’oasi di serenità in Costiera Amalfitana. “Siamo orgogliosi di annunciare che Borgo Santandrea è ufficialmente aperto! Vorremmo ringraziare le molte persone di talento impegnate nel rendere questo sogno una realtà”. Questo l’annuncio apparso soltanto pochi giorni fa sulla pagina Facebook dell’Hotel Borgo Santandrea, situato sulla costa che domina il pittoresco borgo di Conca dei Marini.

Borgo Santandrea è un lussuoso rifugio per momenti di relax assoluto, immerso in una dimensione di benessere e tranquillità. Con una vista impareggiabile sulla natura circostante e non distante dalle luci scintillanti di Positano, Amalfi e Ravello, luoghi iconici della Costiera Amalfitana e della Dolce Vita italiana.

Affacciato sull’incantevole borgo di Conca dei Marini, Borgo Santandrea è un tranquillo rifugio nel cuore della Costiera Amalfitana. Adagiato sulla costa rocciosa che parte da 90 metri sul livello del mare, l’Hotel dispone di 29 camere e 16 suite che offrono la vista dell’orizzonte a perdita d’occhio di una delle destinazioni più romantiche del mondo.

Giardini mediterranei e terrazze panoramiche creano un lussureggiante percorso che conduce fino alla spiaggia privata, unica nel suo genere in Costiera Amalfitana, regalando ad ogni ospite un’esperienza memorabile.