È nata Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Finalmente è arrivato via social l’annuncio che milioni di follower stavano aspettando: Belen Rodriguez ha dato alla luce Luna Marì, la sua seconda figlia e prima avuta dal compagno Antonino Spinalbese. Nel cuore della notte ha postato nelle Stories la foto di un piedino calzato in una scarpina rosa e ha scritto: “C’è qualcuno che è nato adesso”.

Luna Marì è nata alle 00:47 e pesava 2,9 chili. Anche papà Antonino ha condiviso la sua gioia su Instagram, postando l’immagine di un piedino della neonata e un dolcissimo post: “Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai… il profumo della felicità”. Per la sua amata Belen invece ha scritto: “Grazie Muneca (in italiano: bambola, ndr). Lei ha risposto con una foto di coppia e due semplici parole: “Vi amo”. Ha poi dedicato anche un pensiero agli Azzurri, postando i festeggiamenti per la vittoria a Euro2020.

Fonte TgCom24