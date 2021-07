E’ nata Ludovica!

Per la gioia di mamma Laura e di papà Luca, è nata Ludovica. Felicità pura in 3,4 chilogrammi per 48 centimetri di lunghezza.

Nel post di mamma Laura sul social, leggiamo: Ieri sera in tutta velocità hai deciso di nascere, papà Luca x una sera è diventato pilota di gran premio,(sn certa che avrebbe corso ancora di più se non l’avessi fermato), x poi rimanere nel parcheggio insieme alla nonna Pina… ma dopo quei tragici 10 minuti hai lanciato le urla più belle… benvenuta Ludovica!

Nel post del profilo del papà, c’è scritto invece : 10 ore di vita, e già sono pazzo di te. Che bella voce che tieni a papà

Alla nota famiglia di operatori dell’ospitalità in Sorrento, vanno gli auguri più vivi da parte di tutta la redazione di Positanonews.