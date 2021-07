E l’Italia ce la fa: dopo 17 anni l’Italbasket torna alle Olimpiadi! “Sììì, è tutto vero! TUTTO VERO. Li abbiamo dominati, segnando 102 punti. A casa loro. Non è più un sogno, è REALTA’.Grazie Azzurri, per queste lacrime di gioia: si va a Tokyo! Torniamo ai Giochi Olimpici dopo 17 anni!”, si legge sulla pagina ufficiale. Straordinaria impresa dell’Italia, che si qualifica per i Giochi di Tokyo grazie al successo 102-95 sulla Serbia padrona di casa nella finale del Preolimpico di Belgrado. Eroi della serata Mannion (24 punti), Polonara e Fontecchio. L’Italbasket torna dunque alle Olimpiadi a 17 anni di distanza dalla leggendaria medaglia d’argento ad Atene 2004. Qualificate anche la Slovenia di Luka Doncic e la Germania.