E’ Laura Imperato la nuova pediatra dei bambini di Meta

In pensione il dottor Gianfranco D’Alessio, da sempre amatissimo pediatra di famiglia del Comune di Meta, gli subentra Laura Imperato, altra metese doc. La dottoressa, che si è formata alla gloriosa Scuola di Allergologia e Broncopneumologia pediatrica del compianto professor Maurizio Miraglia del Giudice al Primo Policlinico di Napoli, vanta una vasta esperienza clinica che l’ha vista, negli anni, occuparsi di Guardia Medica, Pediatria di famiglia, Pediatria consultoriale, Servizi vaccinali, Pediatria ospedaliera. Il suo ultimo incarico è stato quello di Dirigente Medico di I livello presso la Unità Operativa Complessa di Pediatria degli Ospedali Riuniti Stabiesi, ma appena ha ricevuto la proposta di tornare sul suo amato territorio natale ad occuparsi della Pediatria di famiglia non ci ha pensato due volte a scegliere di dedicarsi ai bambini metesi per accompagnarli nel loro percorso di crescita. Da collega e amico da sempre, faccio i miei più fervidi auguri alla cara Maria Laura per questa scelta importante, soprattutto in epoca pandemica, quando l’emergenza sanitaria ha svelato tutte le criticità e rischi ma anche il ruolo essenziale della Medicina sul territorio.

Carlo Alfaro