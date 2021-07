E LA STORIA CONTINUA ……….. CANZONI MUSICA E POESIE

Riceviamo e pubblichiamo

Presso la struttura del maestro Claudio Esposito ai quartieri Spagnoli si e’ svolto un bellissimo evento culturale “CANZONI MUSICA E POESIE “hanno partecipato diversi artisti. A presentare il simpaticissimo ed eclettico presentatore Ralph Stringile ;la serata si e’ aperta con il brano “IL SILENZIO “ tutti in piedi suonato dal bravo trombettista Giuseppe Autiero omaggio ai morti di COVID. Gli artisti presenti sono stati accompagnati dall’orchestra diretta dal veterano maestro Claudio Esposito e cosi’ composta Francesco Liuzzi alle percussioni, Luciano Esposito alla batteria,Roberto Castagna alla chitarra elettrica e classica, Franco Ombra alla fisarmonica ,Giuseppe Autiero alla tromba . Dopo i saluti ed i ringraziamenti del patron Claudio Esposito Ralph Stringile ha introdotto subito Antonio Onorato con “Erba Di Casa Mia” e “Rose Rosse”, a seguire Salvatore Minopoli con Palcuscenico” e “Scapricciatiello”Anna D’Angio’ con “ Comm’e’ bella a stagione”e “Chitarra rossa”Aldo Leone con “Reginella “e Rundinella”MariaRosaria Botti con “ A Sirena “ e “Era de Maggio “Maria Della Rossa con “Silenzio Cantatore” e “Simme ‘e Napule paisa’’” Angelo Coraggio con “Santa lucia luntana” e “Qui Fu Napoli”, Antonio Mazzarella con Nullassa’ Surriento” e “ La fisarmonica”il tenore Giuseppe Scognamiglio con “Passione “ e “ Tu ca nun chiagne ”Vichy Muriello con “ Nu penziero”e “ Na voce antica “Umberto Miele con “Silenzio cantatore” Massimo Curzio della Big Stone di Napoli ha parlato dei suoi prossimi eventi “Una voce per L’Europa , tappa per Castrocaro , ospite d’onore il percussionista Tony Cercola che accompagnato alla batteria dal Dj Matteo Pesce ha voluto omaggiare i presenti con un pezzo “Facimm’ammuina”ricevendo applausi scroscianti con i presenti tutti all’inpiedi .la direzione artistica e regia Di Luciano Esposito. Per la poesia sono intervenuti Nunzia Nasti, Antonio Venturini e l’ attrice Lilly Amati.

