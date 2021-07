Anteprima . Drammatico incidente in Via Torricella fra Minori e Maiori, operai dell’Anas sbalzati sugli scogli E di pochi minuti fa un incidente stradale nella curva delle Torricella nel tratto regolato dal semaforo fra Minori e Maiori in Costiera amalfitana. Sul posto intervenuti elicotteri e carabinieri di Amalfi . Il camion ha perso il controllo e gli operai sono sbalzati sulle rocce

L’autogru , di una ditta di ponteggi che lavorava per l’ Anas, si trovava sulla Statale Amalfitana 163 per dei lavori di manutenzione delle protezioni esterne, quando la gru ha provato ad intervenire al di sotto della sede stradale, il camion ha perso il controllo , forse perchè non ben ancorato . Un operaio si trovava sul cestello del braccio della gru ed è stato sbalzato sulla roccia, si temeva il peggio, ma, per fortuna , l’uomo è vivo .

di 8 Galleria fotografica incidente drammatico Via Torricella fra Minori e Maiori









Foto 2 di 2



Sul posto arrivati soccorsi via mare e via terra, con barche e ambulanze, ed anche un elicottero. In questo momento si sta recuperando l’uomo per trasportarlo all’Ospedale Ruggi di Salerno, un incidente drammatico che ha spaventato tutti, la speranza è che le conseguenze per l’uomo non siano gravissime.

Ultimo aggiornamento ore 15 durante i soccorsi via mare