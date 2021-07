Dopo la serata inaugurale di Positano Mare Sole e Cultura domani il prossimo appuntamento.

“Positano Mare Sole e Cultura” per noi non è solo una storica rassegna letteraria, ma é un vero e proprio prestigioso bagaglio culturale che anno dopo anno é in grado di rinnovarsi, ricreare nuovi spunti di riflessione con ospiti d’eccezione. Ogni appuntamento è un’occasione di incontro di qualità ed esclusività.

Quest’anno è la XXIX edizione: un traguardo importante, frutto di impegno, sacrificio e dedizione dell’intera cittadina di Positano, armi vincenti anche contro le difficoltà del momento, perché cultura e conoscenza rappresentano senza alcun dubbio una promessa di successo.

Il mio intento e dell’intera Amministrazione che mi onoro di rappresentare è continuare ad arricchire l’arte dell’incontro, a far sì che Positano, oltre ad essere meta turistica di fama mondiale, sia promotrice del valore immenso racchiuso nella parola cultura.

Positano non si ferma, perché è pronta ad offrire nuovi eventi ed iniziative che abbracciano l’immenso mondo della cultura, dell’arte e della musica.

Prossimo appuntamento domani, 28 Luglio 2021 alle ore 21:00 – Terrazza le Agavi, Navigando nel Tempo, Incontro con Federico Rampini e Mario Tozzi.