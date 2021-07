Domenica appuntamento a Nocelle con la canzone classica napoletana

La Costiera Amalfitana vista da Nocelle, frazione che sorge nella zona alta di Positano, rubando una metafora a Joseph Conrad, sembra davvero l’incastro di due mattonelle, una verde l’altra blu cobalto, a formare il pavimento “divino” di una chiesa senza pareti, e chissà quale canzone avrebbe composto per questo Paradiso in terra Salvatore di Giacomo, che a Sant’Agata sui Due Golfi trascorreva le sue estati inseguendo “una palomma ‘e notte”, già perché la canzone classica napoletana in Penisola Sorrentina e in Costiera Amalfitana è di casa, amata e cantata sia dalle finestre “quanno sponta la luna…” sia sulle terrazze davanti al Golfo di Surriento, ecco perché fa piacere segnalarvi il concerto che si terrà domenica 18 luglio a partire dalle ore 20:30 a Nocelle dal titolo emblematico “Na voce antica” viaggio nella canzone classica napoletana, che è allo stesso tempo arte e poesia, cultura e tradizione, tramandata di generazione in generazione e con stili diversi che si sono susseguiti negli anni. Gli autori delle canzoni napoletane classiche erano professori, letterati, intellettuali che vivevano gomito a gomito con il popolo. Salvatore Di Giacomo, Ernesto Murolo, Libero Bovio, Enrico Caruso sono solo alcuni dei poeti che l’hanno resa celebre. Attingeranno a questo scrigno di melodie quattro artisti, Nuccia Paolillo cantante e attrice che nel teatro di don Raffaele, Viviani naturalmente, esprime il suo talento attoriale più genuino mentre alla canzone classica partenopea presta la sua voce calda e possente con passione, accompagnata dai musicisti Gianni del Sorbo (chitarra), Andrea Laudano (percussioni ) e Francesco Di Lorenzo (mandolino). L’evento rientra nella rassegna promossa dal Comune di Positano “Vicoli in Arte” con la direzione artistica di Giulia Talamo. di Luigi De Rosa