Domenica 11 luglio open day vaccini per over 12 e genitori della provincia di Salerno

Salerno. Domani, domenica 10 luglio, dalle ore 14.00 alle 17.00 all’Augusteo open day vaccini per gli over 12 e genitori residenti in provincia di Salerno, anche non iscritti in piattaforma.

Il direttore generale dell’ASL Salerno Iervolino invita tutti a partecipare sottolineando come l’obiettivo sia quello di mettere in sicurezza tutti i contenitori a partire da quelli scolastici perché a settembre le scuole dovranno essere riaperte con la didattica in presenza, altrimenti sarebbe un’ offesa al vivere civile. Ed aggiunge che in provincia di Salerno è stato superato il milione di somministrazioni e si vuole ottenere l’immunità di gregge raggiungendo il 75- 80 % della popolazione. Per fare questo occorre vaccinare almeno altre 166.000 persone anche in considerazione della circolazione della temuta variante Delta.