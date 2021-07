Domani a Paternopoli (Av) i funerali dell’attore Libero De Rienzo. Saranno pubblici, come da volontà della famiglia

Domani, giovedì 22 luglio, i funerali dell’attore Libero De Rienzo, scomparso improvvisamente giovedì scorso all’età di 44 anni in seguito ad un malore e ritrovato senza vita nella sua abitazione da un amico.

Il rito funebre sarà celebrato alle ore 15.00 presso la chiesetta del cimitero di Paternopoli in provincia di Avellino. Ad annunciarlo l’avvocato Piergiorgio Assumma, legale di fiducia della famiglia dell’attore: «I funerali, su volontà dei familiari, non saranno svolti in forma privata, affinché si possa celebrare la persona che era Picchio, il suo talento e la sua grande umanità, che l’ha portato ad entrare nel cuore della gente».