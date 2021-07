Dolore a Maiori: ci lascia la Dott.ssa Elena Criscuolo a soli 51 anni

La città di Maiori, in costiera amalfitana, è sommersa dal dolore per la perdita della concittadina ElenaCriscuolo a soli 51 anni, conosciuta da molti per il suo lavoro nella guardia medica e medico di base.

A causa di un malore, ieri Elena è stata strappata via dalla sua vita ed ora vola in cielo. Scossi dal dolore i suoi famigliari. Elena lascia il papà, la mamma, la sorella e il fratello, che oggi rivolgeranno il loro ultimo saluto alle ore 17:00 a Maiori.

La redazione di Positanonews si unisce commossa al cordoglio della famiglia Criscuolo.