DL Sostegni-bis, Gaetano Manfredi: “246 milioni per Napoli, patto dà i primi frutti”

“Dal Parlamento è arrivata la prima risposta concreta alle nostre sollecitazioni in tema di bilanci comunali. Dalla ripartizione del fondo da 660 milioni previsto dal decreto Sostegni-bis arriveranno per Napoli 246 milioni. Un passo decisivo nell’ottica di quel Patto per Napoli che ho promosso trovando l’immediata disponibilità delle forze di centrosinistra”. Lo dichiara Gaetano Manfredi, candidato sindaco di Napoli del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle, come riporta l’Adnkronos. “Lo stanziamento di queste risorse – prosegue Manfredi – dimostra infatti che l’esigenza di dare una boccata d’ossigeno alle casse comunali era stringente e, in base agli emendamenti voluti da Pd e M5S con il lavoro svolto dal vicecapogruppo alla Camera Piero De Luca e la sensibilità del viceministro all’Economia Laura Castelli, il patto ha ottenuto i primi frutti. Un asse politico ed istituzionale che può contribuire a salvare Napoli creando le no condizioni per fornire i servizi essenziali ai cittadini dopo anni di totale inefficienza”, conclude Manfredi.