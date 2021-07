Destinazione Sud: un viaggio in Penisola Sorrentina raccontato attraverso il singolo

L’etichetta discografica Sonicart Music Production comunica che sta per uscire il singolo “Destinazione Sud”, un viaggio in musica fra i luoghi più belli e suggestivi della Penisola Sorrentina, in compagnia della cantante Mariagrazia che, con energia, simpatia e solarità, invita a visitare il nostro bellissimo sud. In particolare, i sentieri che portano al Monte di San Costanzo, Punta Campanella, alla Baia di Jeranto, ai Ruderi di Villa Pollio, conosciuti come “I bagni della Regina Giovanna”, la Costiera Sorrentina e la caratteristica chiesa di Montechiaro un’ incantevole frazione di Vico Equense, e a bordo di un Pick-up lungo la strada panoramica che porta a Positano. Il brano dal sapore mediterraneo è stato composto da Mattia Lauro, giornalista freelance, produttore musicale e regista di audiovisivi naturalistici trasmessi dalla Rai, Sky, Rsi, La7, ed altre tv nazionali ed internazionali, mentre il testo è stato scritto da Mariagrazia, che sta tuttora lavorando su altri brani come “Metamorfosi”, un brano contro la violenza sulle donne che farà parte del suo primo album.