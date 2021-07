Delusione per il giornalista Alberto Rimedio. Positivo al Covid non potrà fare la cronaca della finale Italia-Inghilterra

Il 49enne giornalista romano Alberto Rimedio è uno dei cronisti storici delle partite dell’Italia sulla Rai e già sognava di raccontare la finale di questa sera degli Europei tra l’Italia e l’Inghilterra. Ma purtroppo dovrà rinunciare a questo momento così importante perché si trova costretto in isolamento a Londra perché risultato positivo al Covid in seguito ad un tampone di routine.

Ovviamente si dichiara molto amareggiato perché dovrà seguire la partita in televisione, tra l’altro sulla BBC perché in albergo non c’è la Rai.

Alberto Rimedio è asintomatico essendosi sottoposto a vaccino ma il protocollo impone comunque il periodo di isolamento al quale dovrà scrupolosamente attenersi.

Rimedio è telecronista Rai dell’Italia da ben sette anni e dover rinunciare a commentare questa serata così importante è per lui una vera sofferenza. Al suo posto per la telecronaca Stefano Bizzotto e Katia Serra.