Debbie Allen di Saranno Famosi a Positano da Chez Black. La Costiera Amalfitana continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo, anche in questo periodo segnato dalla pandemia ancora in corso. Non appena le restrizioni hanno cominciato ad allentarsi, infatti, la Costa d’Amalfi, insieme alla Penisola Sorrentina ed a Capri, è tornata ad essere la prima scelta di vip e persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax durante il periodo estivo. E le cose stanno migliorando sempre più grazie alla zona bianca attualmente in vigore.

Ultima in ordine cronologico è Debbie Allen, che ha posato in una foto con Gianfranco Russo durante la sua permanenza da Chez Black, a Positano, la perla della Costiera Amalfitana.

Deborrah Kaye “Debbie” Allen (Houston, 16 gennaio 1950) è un’attrice, ballerina, coreografa, regista e produttrice televisiva statunitense, nota al grande pubblico per la sua interpretazione della professoressa di danza Lydia Grant nel film Saranno famosi e nell’omonima serie televisiva, vincitrice di due Emmy Awards e un Golden Globe. È anche conosciuta per aver interpretato Catherine Avery in Grey’s Anatomy.

Ultima di quattro figli, si è laureata presso la Howard University in letteratura greca. Seguendo la personale passione per la danza, ha debuttato nel 1980 a Broadway, in una rappresentazione di West Side Story, che l’ha condotta alla candidatura ai Tony Awards. Notata dal regista Alan Parker, le è stato affidato il ruolo dell’insegnante di danza nella scuola per giovani artisti in Saranno famosi.