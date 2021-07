De Luca su tragedia di Capri: “Cordoglio alla famiglia di Emanuele. Alcuni bambini al Santobono”

Oggi la consueta diretta Facebook del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, non ha portato soltanto novità sulla gestione dell’emergenza sanitaria in regione. Il presidente non poteva non esprimersi sulla tragedia dell’autobus precipitato ieri a Marina Grande, a Capri. L’autista Emanuele Melillo ha perso la vita nell’incidente, mentre altre persone sono ricoverate con ferite anche gravi.

Rivolgo un pensiero al giovane Emanuele Melillo, autista che guidava un pulmino a Capri ed è morto. Abbiamo avuto oltre una ventina di feriti, mentre questo giovane autista è stato colto da malore – dice il Presidente. Ha cercato di accostare il pullman per evitare danni, ma non ci è riuscito. Una tragedia che poteva essere molto più grande. Esprimiamo cordoglio alla famiglia del giovane Emanuele. Seguiremo la situazione dei feriti portati in terraferma, alcuni bambini ricoverati al Santobono – aggiunge De Luca. Cercheremo di seguirli fino alla dimissione dai nostri ospedali.