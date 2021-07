Davide Cacace sarà ancora “made in Sorrento”

Davide Cacace sarà ancora #madeinsorrento – il difensore di Massa Lubrense proseguirà la sua avventura in rossonero che ad oggi racconta di 56 apparizioni totali e 8 reti in campionato. Per Cacace esperienze passate – tra le altre – con Savoia, Brindisi, Nocerina e Angri. La sua riconferma è il primo tassello del nuovo Sorrento. “𝑆𝑜𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑚𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑙 𝑆𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑜. 𝐻𝑜 𝑟𝑖𝑐𝑒𝑣𝑢𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑒, 𝑚𝑎 𝑙’𝑎𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑟𝑜𝑠𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎 𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑆𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑖 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑠𝑝𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑟𝑒. 𝑀𝑖 𝑚𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑣𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑒 𝑠𝑢 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑔𝑎𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑖𝑒 𝑎𝑖 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑠𝑖”.