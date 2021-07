\"Dante in musica\" domani uno spettacolo da non perdere!

Positano (SA) Domani, 10 luglio, in Piazza dei Racconti alle ore 21:00 l’appuntamento è di quelli da non perdere. 700mila spettatori e 450mila studenti hanno assistito a rappresentazioni che sono state messe in scena sui principali palchi italiani e non, tra i quali l’Arena di Verona e il Grimaldi Forum, questi i numeri da capogiro di un musical, che dal 22 novembre 2007, data della prima assoluta, ha raccolto solo applausi e consensi; vi sto parlando de “La Divina Commedia Opera Musical (L’uomo che cerca l’Amore), opera musical di Mons. Marco Frisina su libretto di Don Gianmario Pagano per la regia di Andrea Ortis. L’amministrazione guidata da Giuseppe Guida e Don Danilo Mansi, parroco della Chiesa di Santa Maria Assunta, hanno scelto per la Perla della Costiera un evento culturale d’alto profilo con il quale s’intende degnamente celebrare il Sommo Poeta, Dante Alighieri morto 700 anni fa. “Profeta di speranza e testimone della sete d’infinito insita nel cuore dell’uomo”. Così il Papa definisce Dante, nella lettera apostolica “Candor lucis aeternae”. “Dante Alighieri”, spiega il Papa, “molto meglio di tanti altri ha saputo esprimere, con la bellezza della poesia, la profondità del mistero di Dio e dell’amore. Il suo poema, altissima espressione del genio umano, è frutto di un’ispirazione nuova e profonda, di cui il Poeta è consapevole quando ne parla come del ‘poema sacro / al quale ha posto mano e cielo e terra’”. La Divina Commedia Musical è un’opera viva, in continuo divenire, che ogni anno gli autori hanno la capacità di rinnovare e, se possibile, migliorare. Domani sera il musical del compositore Marco Frisina sarà, infatti, presentato in una nuova veste con titolo “Dante in musica”, una produzione MIC – Musical International Company con la regia affidata ad Andrea Ortis, mentre il cast sarà composto dagli artisti che da anni lo rendono con il loro talento una delle opere più belle del panorama musicale italiano: Antonello Angiolillo, Myriam Somma, Noemi Smorra, Angelo Minoli, Antonio Melissa, Francesco Iaia, Mariacarmen Iafigliola e Lara Carissimi. Non mi resta che invitarvi insieme ai direttori artistici Giulia Talamo e Ario Avecone di “Vicoli in Arte” a prendere parte a quest’evento straordinario che renderà ancor più indimenticabile il vostro soggiorno nella città del Pistrice.

Per info e prenotazione: cell 334/9118563. L’ingresso è gratuito e l’evento sarà realizzato in ottemperanza alle normative attuali contro la diffusione del Covid-19.

Sito ufficiale: www.divinacommediaopera.it