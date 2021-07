Emiliano ed Ilaria hanno scelto una location meravigliosa per pronunciare il loro fatidico “SI”! I due sposi, originari di Castellammare di Stabia, ci rivelano infatti le loro origini ed il loro legame sentimentale con la Praia e la Costiera amalfitana, scelta per la celebrazione delle fatidiche nozze.

Emiliano ed Ilaria hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore. Un evento tanto atteso, come ci raccontano, a causa della pandemia che li ha costretti, come molte altre coppie, a rimandare e posticipare ripetutamente la data dell’evento, ma nonostante le difficoltà, la vita ci insegna che l’amore trionfa sempre.

In una splendida Praia che fa da cornice a questo amore e soprattutto alla felicità degli sposi, non ci resta che fare i nostri più cari e sentiti auguri ad Emiliano e Ilaria. Che la vostra vita possa essere sempre piena di gioia, come in questo importante giorno.