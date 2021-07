Dai paesi vesuviani a Positano: incidente in moto nella notte. Si registra ancora un incidente nel bel mezzo della notte, tra la penisola sorrentina e costiera amalfitana. Il sinistro riguarda ancora una volta la località Tordigliano, tra il comune di Vico Equense e di Positano.

Non si conosce l’esatta dinamica dell’incidente, ma vi è stato uno scontro violento tra moto e auto. Tutto ciò è avvenuto nel bel mezzo della notte, tra l’una e le due, prima della corsa in ospedale verso le tre. Giunto al pronto soccorso di Sorrento, i medici e infermieri hanno potuto constatare diverse ferite, ma il ragazzo che dai paesi vesuviani era diretto a Positano, fortunatamente, non è in pericolo di vita.