Dai Monti Lattari alla Costiera Amalfitana in funivia: il progetto dell’amministrazione comunale di Praiano

A coronamento del progetto, e in virtù della sostenibilità ambientale, sarà realizzato, nell’hub, la stazione di valle della futura linea funiviaria Agerola-Praiano. Nel percorso sarà possibile ammirare il paesaggio e la linea di costa dalla cabina mentre si scende in volo verso il paese costiero. Il collegamento agevolerà notevolmente tutti coloro i quali amano il trekking , e in particolare i frequentatori del Sentiero degli dei. Non a caso l ’hub di monte sarà posizionato nella zona del vecchio campo sportivo e si estende lungo l’arteria di via Casalone, a ridosso dell’area di accesso al Sentiero degli dei, subito fuori dal centro abitato. Un progetto molto ambizioso, ma che porterebbe con sé una serie di indubbi vantaggi. Il bassissimo impatto ambientale di questo tipo di mobilità, il sostegno a quella veicolare. La funivia diverrà anche un attrattore turistico e potrebbe accrescere il flusso turistico sia verso Praiano che per Agerola.

La scelta di puntare sul trasporto via fune in Costiera Amalfitana negli ultimi anni è stato condiviso da diversi amministratori locali. Sono diversi i progetti sui quali si sta lavorando. Da quello che dovrebbe collegare Angri a Maiori passando per Tramonti fino alla funivia tra Maiori e Ravello. E poi la teleferica a Vietri sul Mare, che congiunga la parte alta a quella bassa del paese. Infine il protocollo d’intesa tra la Regione e i comuni della Costiera, agosto 2017, che ha l’obiettivo di realizzare degli interventi a supporto della mobilità sostenibile. La Divina da anni cerca la soluzione per risolvere l’atavico problema del traffico e investire in progetti di questo tipo potrebbe rappresentare un’alternativa suggestiva e anche funzionale.