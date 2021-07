Da oggi inizia un nuovo collegamento marittimo: Napoli-Positano. Per l’estate 2021 la società Alilauro Gruson, con sede a Sorrento, sempre più attenta alle esigenze dei viaggiatori, ha istituito un nuovo collegamento che da Napoli Beverello consentirà agli utenti di arrivare a Positano via mare, in modo comodo e veloce.

Questa nuova linea collegherà le due località turistiche con due servizi giornalieri, uno all’andata e uno al ritorno, dal lunedì alla domenica.

È una tratta che collega i due luoghi facendo tappa a Sorrento e che renderà ancora più semplice raggiungere la località di mare della Costiera Amalfitana, per chi parte da Napoli.

Chi non sopporta gli spostamenti in auto nei periodi di alta stagione, ha finalmente un’ottima alternativa per poter viaggiare in totale relax e rapidità.

Infatti in questo modo l’Alilauro Gruson fornirà ai propri passeggeri l’opportunità di rinunciare allo spostamento in auto, che si sa, nel periodo estivo diventa un incubo tra caldo, code chilometriche e difficoltà nel trovare parcheggio.

Di seguito, riportiamo gli orari e prezzi del nuovo collegamento marittimo.

Orari per l’aliscafo Napoli-Positano:

Da Napoli Molo Beverello partenza alle 9.00 con cambio a Sorrento per Positano.

Da Positano Partenza alle 15:40 con cambio a Sorrento per Napoli.

Quanto costa l’aliscafo Sorrento – Napoli?

Tipologia biglietto Solo andata Andata e Ritorno Ordinario € 18,00 € 36,00 Bambini 2-12 anni € 11,00 € 22,00 Gruppi (15 pax min) € 15,00 € 30,00 Bagagli € 2,10 — Bicicletta € 6,50 — Animali domestici € 4,20 —

Il sito di riferimento per l’acquisto online è: www.alilaurogruson.it