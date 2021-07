Da Amalfi a Positano: Sting nella città verticale per acquistare casa?

Gordon Matthew Thomas Sumner, meglio conosciuto come Sting, fa ancora una volta tappa a Positano. Proprio ieri è stato paparazzato ad Amalfi al Bar Francese per rinfrescarsi con un cocktail.

Stavolta la tappa a Positano a cosa sarà dovuta? Si vocifera dell’acquisto di una villa. Proprio come alcuni anni fa quella bramata villa ancora lo attende, ma cos’è cambiato intanto? Sting raggiunse la città verticale in auto, rimanendo spiacevolmente deluso dal traffico. Stavolta è approdato a Positano via mare. Chissà se basterà a far cambiare idea all’ex frontman dei Police e la sua dolce metà.