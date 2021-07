Da Adolfo a Positano il backstage dello spot per la Pasta Rummo, in anteprima. In questo splendido scenario, “Da Adolfo” a Laurito, simbolo di Positano e della Costiera Amalfitana nel mondo, nella spiaggia incastonata tra le rocce, la laguna blu della Campania, oggi, martedì 13 luglio 2021, sono in corso le riprese per lo spot della Pasta Rummo.

Proprio quest’anno, il Pastificio Rummo, con le sue tecniche di lavorazione tramandate in famiglia, ha festeggiato i suoi 175 anni con un francobollo speciale che celebra proprio quell’immagine storica di un’azienda che nel 1935 diventa una società per azioni, vive tutte le fasi storiche del Paese e nel 1991 costruisce il nuovo e attuale pastificio, nella zona industriale di Ponte Valentino, a Benevento.