Crisi asmatiche rimedi naturali

L’asma è una delle patologie più diffuse al mondo, in costante crescita soprattutto nei bambini e fra le maggiori cause di assenteismo da lavoro o da scuola.

Questa patologia in Italia – dove si contano circa 3 milioni di malati d’asma – costa al Servizio Sanitario Nazionale ben 1,7 miliardi di euro l’anno. In realtà è possibile bloccare le crisi asmatiche con dei semplici rimedi naturali.

Al contrario di ciò che le case farmaceutiche vogliono farci credere, i broncodilatatori, soprattutto quelli a lunga durata, vanno rivalutati, tanto è vero che in diverse nazioni sono stati ritirati dal mercato. Il corpo restringe i bronchi per evitare la dispersione di anidride carbonica, i broncodilatatori fanno esattamente il contrario, dando un beneficio immediato ma un aggravamento a lungo termine.

Tanto è vero che si ritiene l’asma una malattia incurabile, e incurabile lo è certamente con questo tipo di approccio.

L’assunto da cui invece non si prescinde è che per bloccare le crisi asmatiche deve aumentare l’anidride carbonica interna!

In realtà esistono 3 soluzioni per interrompere una crisi d’asma:

Respirare con la bocca in un sacchetto di carta impedendo che esca aria.

In questo modo nel sacchetto aumenta l’anidride carbonica respirata e la crisi d’asma si interrompe;

Fare un’apnea alla fine di un’espirazione (metodo Buteyko) e mantenerla più a lungo possibile.

Anche questo metodo ha il beneficio di far aumentare l’anidride carbonica endogena.

Il terzo metodo è più meccanico ed è proposto dal francese Gesreit: posizionare la mano destra sotto l’ascella sinistra nel punto più alto e premere, col dito medio, il punto più doloroso nel costato e massaggiarlo con insistenza nonostante il dolore.