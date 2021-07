Covid, ragazzo francese di 16 anni in vacanza a Meta ricoverato da Sorrento a Napoli . Aggiorniamo ulteriormente la notizia data ieri sera , dopo la diretta del sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore, che annunciava la guarigione di due turisti tedeschi dal coronavirus Covid – 19 , dopo che tutto il personale della struttura era negativo, quando dall’Ospedale di Sorrento si parlava di un caso di Covid a un bambino francese di 12 anni in vacanza a Meta, si tratta di un turista di 16 anni , come ha comunicato ufficialmente il Comune di Meta .

Ecco il Comunicato del Comune di Meta in Penisola Sorrentina molto puntuali sull’informazione sulla Pandemia

“Nella giornata di ieri un ospite di una struttura ricettiva di Meta è risultato positivo durante un’escursione dopo rilevamento temperatura e conseguente tampone. Si tratta di un ragazzo di 16 anni in questo momento a Napoli presso un ospedale Covid”. È quanto fanno sapere il sindaco di Meta, Giuseppe Tito, ed il consigliere delegato, Corrado Soldatini.

L’amministrazione del Comune della penisola sorrentina, nel pomeriggio di ieri, ha convocato e collaborato con i responsabili covid della struttura pianificando tutta una serie di interventi. L’intero gruppo di escursionisti è stato sottoposto a test antigenico, sono risultati tutti negativi e posti in quarantena in area isolata della struttura ricettiva.

Al termine della quarantena, in base a quanto prevedono i protocolli Asl verranno sottoposti a tampone molecolare, mentre già nella giornata di oggi saranno effettuati tamponi molecolari per i contatti stretti tra i dipendenti della struttura.

“Stiamo seguendo e monitorando la situazione sperando che si concluda tutto nel migliore dei modi – fanno sapere dal Comune di Meta -. Ringraziamo per la collaborazione il personale della struttura ed il comando di polizia municipale. Invitiamo tutti a rispettare e seguire le norme base anti Covid”.

Ultimo aggiornamento ore 14