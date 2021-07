Covid, bambino francese di 12 anni in vacanza a Meta ricoverato a Sorrento. Proprio pochi minuti fa la notizia, sulla bacheca del sindaco Andrea Buonocore , che annunciava la guarigione di due turisti tedeschi dal coronavirus Covid – 19 , il commento, poi confermato. Un bambino 12enne in vacanza dalla Francia in un albergo di Meta con una comitiva è risultato positivo al Covid, è stato portato dal 118 all’Ospedale di Sorrento e da qui trasferito al Policlinico a Napoli, si attende tampone di conferma. Non bisogna allarmarsi, la struttura è stata sanificata e sono stati isolati e messi in quarantena i contatti diretti. Ricordiamo che nel caso dei due turisti tedeschi non vi è stato nessun altro contagio trasmesso e che sono subito guariti.

Ultimo aggiornamento ore 6