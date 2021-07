Covid a Sorrento, contagiati due ragazze e un ragazzo oggi, venerdì 30 luglio 2021, in base al report del Comune di Sorrento predisposto in base ai numeri forniti dall’Asl Napoli 3 Sud dice che ci sono ora tre positivi al coronavirus Covid – 19, praticamente dopo alcune settimane covid free la penisola sorrentina torna a fare i conti con la pandemia.

I positivi sono tutti molto giovani visto che la loro età media è di appena 25,33 anni. Ora bisogna sperare che il tracciamento dei contatti non faccia emergere ulteriori casi di contagio dal virus nel corso dei prossimi giorni. Sono in totale 133 i tamponi eseguiti negli ultimi sette giorni.

Per quanto riguarda, invece, la campagna vaccinale ad oggi risultano 19.757 somministrazioni a cittadini di Sorrento con 11.168 prime dosi e 8.589 seconde dosi. In pratica quasi la totalità delle persone che hanno aderito al piano per l’immunizzazione, che sono 11.526, ha ricevuto almeno una dose del siero (il 96,89%). In percentuale ha aderito alla campagna il 71,7% dei residenti. Ora bisogna convincere quanti mancano ancora all’appello.