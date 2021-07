Covid-19, tornano i contagi a Minori. Oggi si registrano 5 casi di positività, 4 già vaccinati con doppia dose. Chiuso ristorante

Minori, costiera amalfitana. Il sindaco Andrea Reale aggiorna la situazione epidemiologica in città: «Registriamo in data odierna una ripresa dei contagi al Covid-19 con 5 nuovi positivi. Si ricorda che in Campania vige l’obbligo della mascherina. Si consiglia a tutti, al fine di circoscrivere il più possibile la nascita di eventuali nuovi focolai, di sottoporsi ad un tampone antigenico in presenza di eventuali sintomi simil influenzali.

Il COC Comunale ha ripreso l’attività di tracciamento e confida nella massima collaborazione, solo con responsabilità e spirito altruista è possibile circoscrivere il fenomeno e conservare le libertà attuali».

Da informazioni ricevute da Positanonews ben quattro contagiati erano stati regolarmente vaccinati contro il coronavirus Covid-19 con la doppia dose, intanto è stato chiuso per sanificazione un ristorante , mentre operai, legati ai tre nuclei familiari interessati al contagio, che lavorano a Maiori, son sottoposti a quarantena visto che fanno parte della catena dei contagi. Ricordiamo come il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha invitato a non fare eventi e a Maiori ci sarà il mega concerto di Renga al molo, impossibile evitare l’affluenza .