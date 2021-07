Costiera amalfitana: nuovo amore per Stefano de Martino?

Costiera amalfitana: Stefano de Martino e l’ex vincitrice della quarta edizione del Gf Vip, Paola di Benedetto, sotto i riflettori.

La stagione dell’amore è iniziata, ad incoronarla arriva la notizia di un presunto avvicinamento tra Stefano De Martino e Paola Di Benedetto.

L’ex di Belen Rodriguez e la showgirl sono stati avvistati insieme sulle sponde della Costiera Amalfitana, durante lo scorso weekend e secondo alcune indiscrezioni avrebbero passato dei giorni di relax sulla stessa barca insieme ad alcuni amici.

L’ex ballerino di Amici e la vincitrice del Grande Fratello Vip 4 si conoscono già da tempo ma avrebbero iniziato a frequentarsi solo qualche settimana fa, dopo l’annuncio della rottura ufficiale tra Paola e l’ormai ex Federico Rossi, conosciuto ai più come Fede di Benji & Fede.

Qui infatti tornano utili i profili social. Ad inizio giugno entrambi si trovavano sulla penisola sorrentina, gli scatti pubblicati sui rispettivi account Instagram hanno fatto sospettare qualcosa ai più avvezzi del gossip, sebbene i diretti interessati abbiano fatto molta attenzione a non disseminare indizi.

Pare inoltre che Stefano De Martino, 31 anni, abbia dovuto faticare prima di conquistare la showgirl 26enne.

Tuttavia l’aiuto è arrivato da Adelaide, la sorella dell’ex marito di Belén Rodriguez, con cui Paola Di Benedetto è molto amica.

Come andrà a finire? Al momento i due non hanno voluto commentare. Sono solo amici o c’è qualcosa di più?