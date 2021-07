Costiera amalfitana, incidente a Praiano: si scontrano due scooter

Comincia molto male il martedì in costiera amalfitana, a Praiano. Prima della Praia e in direzione Amalfi, dopo l’hotel La Perla, due centauri si sono resi purtroppo protagonisti di uno spiacevole episodio.

Non siamo a conoscenza delle cause del sinistro. Una delle due persone coinvolte, non pare aver riportato particolari ferite. L’altro, tuttavia, ha atteso l’arrivo del 118.

Invitiamo tutti i guidatori a procedere con cautela lungo le strade della costiera amalfitana, spesso caratterizzate da curve molto insidiose che conservano l’incidente dietro l’angolo. Auguriamo una pronta guarigione ai due coinvolti nel sinistro.