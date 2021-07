Costiera Amalfitana: i nuovi orari della Sita a partire dal 4 luglio. Con l’arrivo dell’estate in Costiera Amalfitana la Sita Sud, l’azienda di trasporto su gomma che serve proprio il nostro territorio, ha reso noti i nuovi orari. L’aggiornamento estivo degli orari è entrato in vigore da ieri 4 luglio.

Sono ovviamente cancellate le corse scolastiche per tutto il periodo estivo.

Di seguito gli orari in vigore dal 4 luglio:

In particolare, sulla linea Amalfi – Pogerola saranno attivate, in via sperimentale, le seguenti corse aggiuntive festive:

Pogerola – Amalfi ore 22:30

Amalfi – Pogerola ore 23:00

Pogerola – Amalfi ore 23:20

Amalfi – Pogerola ore 24:00

Sempre a far data dal 4 luglio 2021 sulla linea Amalfi – Conca – Tovere saranno attivate, in via sperimentale, le seguenti corse aggiuntive feriali:

Amalfi – bv Conca – Tovere ore 9:00

Tovere – Conca – Amalfi ore 9:25

Amalfi – bv Conca – Tovere ore 19:00

Tovere – Conca – Amalfi ore 19:35

A far data dal 28 giugno 2021 sulla linea Amalfi – Pogerola sono state attivate, in via sperimentale, le seguenti corse aggiuntive feriali: