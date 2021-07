Costiera Amalfitana e Napoli le mete della II puntata di #weddingcaffeiltour di Michelle Carpente, in onda domani 5 luglio su IGTV.

Dopo il successo ottenuto con il format tv Matrimonio a sorpresa in Italia in onda su RealTime, la conduttrice e Destination Wedding Planner Michelle Carpente lancia il nuovo progetto digitale su IGTV (Instagram) # weddingcaffèiltour che è partito il 21 giugno con prima tappa in Puglia.

Si tratta di un format web di 6 puntate itineranti destinate a raccontare la magia dei luoghi più amati dagli sposi stranieri che scelgono l’Italia come meta per convolare a nozze.

Insieme a Michelle Carpente, ci sarà Ines Pesce, l’esperta di wedding marketing voce istituzionale del settore matrimoni in Italia nonché autrice del libro Wedding Marketing Professionale, che racconterà le tradizioni dei matrimoni legate ad ogni tappa. Proprio la Pesce, ha da poco terminato il suo nuovo corso di formazione dedicato alla creazione di una nuova figura professionale, quella del bridal influencer, riconoscendo a Michelle questo ruolo social, grazie anche alla creazione di #weddingcaffèIltour.

In ogni puntata, poi, sarà presente anche una guida nativa del luogo, eccellenza locale in ambito wedding che farà da “Cicerone” alla conduttrice per mostrarle le destinazioni più amate ed apprezzate dagli sposi stranieri.

Presenze fisse del programma oltre ad Ines Pesce, Rosa Tritto destination wedding planner italiana residente a New York, in collegamento.

La II puntata, che sarà pubblicata domani 5 luglio su IGTV, avrà come meta la Costiera Amalfitana e Napoli.

Ospiti della puntata: Carmen Annunziata ( Creative Director di Set Up my Table) e Dorotea Apreda (proprietaria di Villa Zagara esclusiva location nel cuore di Sorrento).

Le prossime tappe saranno: Roma (19 luglio); Toscana con Firenze e Siena (2 agosto); Toscana e Liguria (16 agosto); Venezia (30 agosto).

Partner del tour Alfaparf Milano (che accoglie i vari ospiti presso i loro saloni in tutte le tappe) Citroën Italia ed Acqua Maxim’s. Media Partner Martha’s Cottage.

Note di Michelle Carpente

“Un modo per far ripartire il turismo di stranieri nel nostro paese, portando wedding tourism, che fino a prima della pandemia aveva segnato una forte crescita. Voglio raccontare le bellezze del nostro paese viste dagli occhi di chi le vive, con tutta l’accoglienza di cui solo noi italiani siamo capaci, nella speranza di far scegliere agli sposi stranieri nuovamente il nostro paese per convolare a nozze in tutta sicurezza al più presto.

Il settore ha sofferto moltissimo e solo grazie al potere del networking ho potuto affrontare questo momento, conoscendo fornitori e colleghi in tutta Italia e creando contenuti digitali come bridal influencer, facendomi portavoce di un settore in ginocchio. Per questo, nonostante la pandemia, sono riuscita a lavorare, a creare progetti nuovi e a crescere professionalmente sia come conduttrice ma anche e soprattutto come creatrice e produttrice di contenuti digitali in ambito wedding grazie anche alla grande intuizione di Ines”.

Note di Ines Pesce

“In #weddingcaffè sono entrata come ‘la voce analitica del settore wedding’, visto che tra notizie storiche e statistiche offro a Michelle una fotografia dei territori in ottica wedding. Un mix e match perfetto che rende #weddingcafè un format di valore, apprezzato sia dagli imprenditori del matrimonio che dagli sposi, coniugando curiosità e visioni dei professionisti intervistati, contenuti apprezzati dai wedding addicted e l’aspetto più informativo, utile a chi fa impresa nel settore matrimonio”.