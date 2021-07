Costiera amalfitana, incidente domestico: donna trasportata in elicottero all’ospedale

Attimi di paura in costiera amalfitana, a Maiori, dove una donna anziana è stata trasportata con emergenza all’ospedale “Ruggi” di Salerno.

L’anziana, a quanto pare, è incappata in un brutto incidente domestico che ha costretto i medici a predisporre un immediato trasferimento in elicottero al nosocomio salernitano. Le condizioni della donna non sembrano rassicurare, al momento, il personale sanitario e la sua famiglia.

Rivolgiamo all’anziana gli auguri di una pronta guarigione, nella speranza che di questo episodio resti solo il brutto ricordo