Costiera amalfitana, David Beckham interrogato dalla Guardia di Finanza.

Inatteso fuori programma per David Beckham durante le vacanze ad Amalfi insieme alla famiglia.

Stando a quanto riporta il quotidiano britannico The Sun, con tanto di foto dei paparazzi, l’ex calciatore è stato interrogato dalla Guardia di Finanza dopo che i suoi figli minorenni, Cruz di 16 anni e Harper di soli 10 anni, sono stati visti scorrazzare in moto d’acqua non lontano dallo yacht di famiglia.

“Bisogna avere 18 anni per poter guidare una moto d’acqua in Italia ma Cruz e Harper hanno iniziato a fare jet-ski e cinque minuti dopo è arrivata la barca delle forze dell’ordine”, ha raccontato una fonte al tabloid inglese.

Alcuni militari sono così saliti a bordo dell’imbarcazione di David Beckham per chiedere spiegazioni.

L’interrogatorio è durato circa 45 minuti ed a quanto sembra si è svolto con toni pacati e si è concluso con la richiesta di un selfie con il campione.

Beckham, con l’aiuto della moglie Victoria, ha poi chiesto ai figli più piccoli di lasciar perdere le moto d’acqua.

La famiglia Backham è volata in Italia la scorsa settimana insieme a sua moglie Victoria, 45 anni. I due sono stati raggiunti dal figlio maggiore 22enne Brooklyn accompagnato dalla sua fidanzata e dal figlio Romeo di 18 anni, nonché dai due minori Cruz e Harper. Secondo il The Sun Brooklyn e la sua fidanzata potrebbero essere in Italia per scegliere la propria location di nozze.