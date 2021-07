Costiera amalfitana, continua l’estate VIP, ecco la showgirl Carmen Di Pietro avvistata ad Amalfi

Costa d’Amalfi, continua l’estate Vip, ecco la showgirl Carmen Di Pietro avvistata ad Amalfi.

Questa mattina proprio nel paese capofila della Divina ha fatto la sua comparsa Carmen Di Pietro, showgirl ed ex modella originaria della Basilicata.

La Di Pietro, come documentato anche da recenti post e storie su Instagram, sembra aver scelto la Costa d’Amalfi, come meta delle sue vacanze di fine luglio.

Per lei soggiorno all’Hotel Fontana, situato proprio in Piazza Duomo, dove è stata riconosciuta da alcuni clienti dell’Hotel che le hanno chiesto autografi e foto ricordo.

La showgirl, si è mostrata subito gentile e disponibile con i suoi fans e ha dunque posato con loro proprio sul balcone del rinomato albergo amalfitano che affaccia proprio in piazza Duomo.

La Di Pietro, inoltre ha lei stessa affermato in una storia su Instagram, di essere particolarmente legata alla Costiera, dove sembra aver trascorso la sua infanzia.

La showgirl, infatti abitava a Salerno e amava trascorrere le sue giornate, in compagnia dei suoi amici in Costiera.

La Di Pietro ha debuttato nel 1994 con Gianni Ippoliti nei programmi Le sfumature di Ippoliti e lo Spazio Ippoliti

Grazie al suo fare ironico e spontaneo, è spesso gradita ospite del Maurizio Costanzo Show, su Canale 5.

Nel corso degli anni si afferma nel mondo dello spettacolo con varie presenze televisive, sia in qualità di showgirl che di opinionista, nei più importanti contenitori di intrattenimento.

Recentemente è entrata a far parte del cast fisso di “Avanti un altro”, celebre programma di Paolo Bonolis, che occupa il preserale di Canale 5.

La surreale new entry, si aggiunge ai protagonisti del cosiddetto “salottino”, che animano il quiz, e che Bonolis coinvolge in alcuni momenti della trasmissione. La showgirl lucana, in particolare si presenta nel ruolo de “la poetessa” per declamare alcune poesie.

Con la Di Pietro si allunga la lista dei personaggi famosi che hanno scelto di trascorrere le vacanze estive sulle nostre coste.

Tra questi Wanda Nara, Diletta Leotta con Can Yaman, Jessica Chastain, Samuel L. Jackson e tantissimi altri!