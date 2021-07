Costiera amalfitana, boom di turisti e di prenotazioni last minute, ripresa del turismo nella “Divina”.

L’effetto pandemico non sembra scalfire la bellezza della Costiera Amalfitana, dove nei ultimi giorni si registrano sempre più prenotazione e affluenze da turisti in ogni parte del mondo, con alberghi che sono ormai quasi al completo.

Sono lontanissimi i numeri record della stagione 2019, ma in questo mese di luglio anche per la Costiera Amalfitana sono tangibili i segnali di ripresa per il comparto turistico. Numerosi alberghi della costa, da Amalfi a Positano, registrano, per questo fine settimana, il fully booked.

Anche Ravello non è da meno: secondo un sondaggio effettuato tra le maggiori strutture alberghiere della Città della musica, ha segnato una svolta positiva sia per le presenze alberghiere di questo scorcio di luglio e sia per le prenotazioni che stanno arrivando per la restante parte di stagione.

Si calcola un incremento medio del 30% in più rispetto alla scorsa stagione.

Salutato con gioia il ritorno dei turisti americani: in attesa degli inglesi, a preferire la Divina in questo periodo, oltre ai nostri connazionali, viaggiatori della penisola Scandinava, dell’Est europeo e dei Paesi Bassi.

L’istituzione del green pass obbligatorio ha indotto gli alberghi ad attrezzarsi con personale addetto alle verifiche del certificato già dalla prenotazione.

Restano costanti le prenotazioni last minute e soprattutto l’arrivo di numerosi VIP in Costiera, sembra essere un vero e proprio, in questa rovente estate 2021.

Non ci resta altro che augurare a tutti i turisti in soggiorno nella Divina, buone vacanze!