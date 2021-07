Costiera Amalfitana, Asl: prima dose fuori regione? La seconda nei centri vaccinali del posto per chi domicilia in Campania da più di 15 giorni. Ad fornire l’informazione è stato direttamente il delegato alla Sanità della Costiera Amalfitana, Andrea Reale, tramite una nota che riportiamo di seguito:

L’Asl ci comunica che chiunque ha effettuato la prima dose del vaccino in una regione diversa dalla Campania, in un paese Europeo o Extra-Europeo, se domicilia in Campania per un periodo superiore a 15 giorni, può effettuare la seconda dose del vaccino nei Centri Vaccinali della Costa D’Amalfi. Per prenotare il vaccino è necessario inviare una mail all’indirizzo ds63.uscamaiori@aslsalerno.it inviando alla stessa la fotocopia della tessera sanitaria, la fotocopia della prima dose di vaccino, un indirizzo mail e un numero di telefono valido.