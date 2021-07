Costiera Amalfitana: 2 denunce nel weekend a Maiori e Scala.

Nel corso del fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno denunciato in stato di libertà due persone, nell’ambito di servizi di prevenzione e repressione dei reati in genere. In particolare nella serata di venerdì i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno deferito all’autorità giudiziaria di Salerno un uomo, 49enne incensurato, proveniente da Pagani e diretto a Maiori, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo stesso infatti è stato sorpreso con circa 5 grammi di cocaina, ben occultati con del cellophane ed una calamita sotto il montante della sua vettura. Visto il quantitativo ed il nascondiglio alquanto inusuale, non è stato possibile giustificare l’uso personale della sostanza.

A Scala invece è stato denunciato un uomo che, a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica, è risultato avere un tasso alcolemico di ben 2,5 g/L. Il sinistro ha causato il ribaltamento della sua vettura, dalla quale il reo è uscito con alcune fratture, senza fortunatamente coinvolgere altri passanti ma danneggiando solo qualche auto in sosta. Nella circostanza gli è stata ritirata la patente ed il mezzo è stato sequestrato per gli adempimenti di competenza da parte dei Carabinieri di Ravello. Adesso l’uomo risulta ricoverato presso l’Ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno.