Coronavirus, turisti positivi a Vico Equense: personale dell’albergo negativo. Sale il numero dei positivi a Vico Equense, in Penisola Sorrentina. Tra le persone, attualmente, che hanno contratto il virus, vi sono anche due turisti, arrivato in penisola per trascorrere una vacanza romantica, quando hanno cominciato ad avvertire dei sintomi simil-influenzali. La coppietta di turisti tedeschi, entrambi di età inferiore ai 30 anni, ora è in isolamento nell’hotel alle porte della costiera.

Come ha spiegato il sindaco Andrea Buonocore “è già stato attivato il protocollo previsto in questi casi che prevede tamponi per tutto il personale dell’albergo”. I due giovani turisti qualche giorno fa hanno avvertito i dipendenti del resort di avere sintomi come raffreddore e spossatezza. Subito è scattato l’allarme ed è stata allertata l’Asl Napoli 3 Sud che ha fatto scattare il protocollo Covid. I due tedeschi, che non hanno saputo fornire indicazioni utili per risalire al momento ed al luogo del contagio, che quindi potrebbe essere avvenuto prima dell’arrivo a Vico Equense, sono stati sottoposti a tampone molecolare e, dopo essere risultati positivi al Sars-Cov2, sono stati messi in isolamento.

“Appena appreso dei sintomi – ha chiarito il direttore sanitario dell’Asl Na 3 Sud, Gaetano D’Onofrio – la nostra Unità Operariva prevenzione collettiva ha fatto partire il protocollo. Sono stati sottoposti a tampone i due turisti, così come tutto il personale dell’albergo e chiunque avesse avuto contatti con i due. Tutti i dipendenti della struttura sono risultati negativi, c’è da dire che erano tutti vaccinati. Questo avalla ulteriormente la tesi che con la copertura vaccinale il virus fa meno paura, sia per la contagiosità sia per le complicanze che poi richiedono l’ospedalizzazione”.