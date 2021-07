Coronavirus. Dopo lo screening Meta registra un caso positivo, si tratta di un ragazzo di 14 anni. Ad informare i cittadini sono stati il sindaco di Meta, in Penisola Sorrentina, Giuseppe Tito, ed il Cons. Delegato Corrado Soldatini, tramite un post pubblicato sui loro profili Facebook:

In accordo con le ASL e grazie al progetto di SAFE HOSPITALITY si è proceduto nella giornata di venerdi 16 luglio ad un nuovo screening di tamponi molecolari sul resto del gruppo di turisti ospiti di una struttura presente sul nostro territorio dei quali 1 risultato positivo durante un’escursione

Su 24 tamponi molecolari 1 altra persona è risultata positiva 1 uomo 14 anni

Su direttive ASL e in accordo con il tour operator nella giornata odierna il gruppo risultato negativo ai test ha lasciato la struttura per rimpatrio seguendo procedure anticovid

Il ragazzo positivo è rimasto nella struttura, sempre in isolamento ed in attesa di negativizzazione. Verrà affiancato da un assistente arrivato nella serata di domenica.

Un assistente affiancherà anche il ragazzo sintomatico presso ospedale Covid a Napoli (rassicuriamo riguardo lo stato di salute , non desta preoccupazione al momento , auguriamo una veloce guarigione ed un tranquillo ritorno a casa)

Ringraziamo il personale della struttura e quanti lavorano al progetto di SAFE HOSPITALITY per quanto stanno facendo per far fronte alla situazione e per la collaborazione con l’amministrazione.

Attualmente sul nostro territorio è presente 1 caso di positività al covid 19

Invitiamo tutti a rispettare e seguire norme base anti covid, in quanto comunque si stanno rilevando casi conseguenziali ai maggiori spostamenti di questo periodo Le Asl e le amministrazioni stanno comunque monitorando l’evolversi costantemente

INVITIAMO tutti ad aderire alla campagna di vaccinazione al fine di poter ritornare quanto prima alla normalità.